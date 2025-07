Corretor acusado de fraude milionária no RS é preso em Itapema Corretor se mudou para SC, onde levava vida luxuosa ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (10), em Itapema, no Litoral Norte catarinense. Ele é investigado por liderar um esquema fraudulento no ramo imobiliário, com mais de 119 vítimas identificadas e prejuízos que superam R$ 20 milhões.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Caminhão é atingido por trem, baú abre e espalha carga em SC

80 quilos de peixe e 250 porções: Tombo do Pirão estreia na Festa da Tainha

VÍDEO: Caminhão com cinco pneus carecas é flagrado com diversas irregularidades em SC