Corretor preso em Itapema por fraudes milionárias não tinha registro para atuar em SC Conselho catarinense não encontra registro profissional de suspeito de cometer fraudes milionárias no RS; corretor se mudou recentemente... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h57 )

O Creci-SC (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina) esclareceu que o suposto corretor de imóveis, 39 anos, preso em Itapema na última quinta-feira (10) não tem registro para exercer a função no estado. Conforme informações da Polícia Civil, o homem é investigado por liderar um esquema fraudulento no ramo imobiliário, com mais de 119 vítimas identificadas e prejuízos que superam R$ 20 milhões.

Saiba mais sobre essa investigação e os detalhes do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

