Creche de Blumenau vai ampliar vagas em 120% com repasse do Governo Federal

O CEI (Centro de Educação Infantil) Prof. Anselmo Hillesheim, localizado no bairro Salto do Norte, em Blumenau, foi uma das cinco creches de Santa Catarinas, contemplada pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Educação, divulgado na segunda-feira (28) no DOU (Diário Oficial da União).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a ampliação das vagas!

