Criciúma 100 anos: antes e depois da cidade ao longo das últimas décadas Maior município do Sul de Santa Catarina completa centenário de emancipação político-administrativa em 2025 ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Criciúma completa 100 anos de emancipação político-administrativa em 2025. Durante um século, a cidade passou por diversas mudanças, entre elas, os pontos mais conhecidos, que se modernizaram ao longo da história. Mas você se lembra como a Capital do Carvão era há 10, 30 e até 50 anos?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e veja fotos do antes e depois de Criciúma ao longo das últimas décadas!

Leia Mais em ND Mais:

Operação contra caça ilegal em SC termina com policial agredido e carne de animais apreendida

FOTOS: Por dentro das mansões de R$ 60 milhões com garagem na sala do Senna Tower

Município prepara licitação do primeiro sistema anti-granizo do Oeste de SC