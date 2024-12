Criciúma ganha loja conceito de marca de luxo do país Lança Perfume - griffe catarinense que já faz parte do mercado de moda luxo do país - inaugurou loja conceito em Criciúma. ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 17h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h48 ) twitter

A pedido da matriarca e fundadora do grupo La Moda, foi inaugurada na última terça-feira (03), no Nações Shopping, a loja conceito da griffe – Lança Perfume – marca criciumense que entrou no seguimento de moda luxo do mercado nacional.

