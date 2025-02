Criciúma ganha nova base de monitoramento para melhorar a mobilidade urbana Com mais de mil câmeras e viaturas em pontos estratégicos, cidade terá vigilância constante e fiscalização mais eficaz ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 10h07 ) twitter

Para melhorar a gestão do tráfego e garantir mais segurança aos motoristas e pedestres de Criciúma, a nova base monitoramento da Superintendência de Trânsito será implantada na cidade.

