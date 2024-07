ND Mais |Do R7

Criciúma: neblina dá lugar ao sol intenso no Sul de Santa Catarina Criciúma amanheceu, nesta quarta-feira (17), sob forte neblina. O fenômeno aponta que o sol deve aparecer com intensidade no Sul...

Criciúma amanheceu, nesta quarta-feira (17), sob forte neblina. O fenômeno aponta que o sol deve aparecer com intensidade no Sul de Santa Catarina ao longo do dia, segundo o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural) de Urussanga, Márcio Sônego.

