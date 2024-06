ND Mais |Do R7

Criciúma surpreende e vence Botafogo na Série A O Criciúma contou com os gols de Barreto e Arthur Caíke para vencer o Botafogo por 2 a 1, neste sábado (22), no Estádio Heriberto...

O Criciúma contou com os gols de Barreto e Arthur Caíke para vencer o Botafogo por 2 a 1, neste sábado (22), no Estádio Heriberto Hülse. O resultado deixa o Tigre com 12 pontos, na 13ª posição.

