Criciúma vende 10% de destaque da Copinha para o Palmeiras O Criciúma acertou o empréstimo do atacante Kauã Lira para o Palmeiras com opção de compra ao fim do contrato

