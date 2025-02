Criciúma x Santa Catarina ao vivo: onde assistir com imagem e horário Criciúma e Santa Catarina se enfrentam às 21h desta quarta-feira no Estádio Heriberto Hülse ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 09h07 ) twitter

Criciúma e Santa Catarina, líder e vice do Campeonato Catarinense 2025, se enfrentam às 21h desta quarta-feira (5) no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 7ª rodada. A partida tem transmissão ao vivo no Youtube.

Não perca nenhum detalhe deste confronto decisivo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

