Cursos técnicos gratuitos têm inscrições abertas para alunos do ensino médio no Oeste de SC SENAI de Chapecó e Governo do Estado de Santa Catarina oferecem qualificação profissional em cursos técnicos gratuitos ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 09h46 )

Os alunos da rede estadual de ensino de nove municípios da região Oeste de Santa Catarina têm a grande oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com uma formação técnica. São três cursos técnicos gratuitos com inscrições abertas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

