Custo de vida sobe em Florianópolis e um fator pesa no bolso, revela ICV

Apesar da queda nos alimentos, outros gastos puxaram a alta do índice em agosto

ND Mais

ND Mais

O custo de vida das famílias em Florianópolis teve aumento de 0,11% em agosto de 2025, segundo o ICV (Índice de Custo de Vida) divulgado pelo Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Udesc, com apoio da Fundação Fesag.

