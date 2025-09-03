Custo de vida sobe em Florianópolis e um fator pesa no bolso, revela ICV Apesar da queda nos alimentos, outros gastos puxaram a alta do índice em agosto ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O custo de vida das famílias em Florianópolis teve aumento de 0,11% em agosto de 2025, segundo o ICV (Índice de Custo de Vida) divulgado pelo Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Udesc, com apoio da Fundação Fesag.

Para entender melhor como a energia elétrica impactou o bolso dos florianopolitanos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morte, feridos e maus-tratos: cavalgada rumo a santuário termina em tragédia em SC

Frente fria avança e traz risco de temporais e queda brusca de temperatura em SC

Jovem desaparecida em SC é encontrada viva no Distrito Federal