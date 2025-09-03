Custo de vida sobe em Florianópolis e um fator pesa no bolso, revela ICV
Apesar da queda nos alimentos, outros gastos puxaram a alta do índice em agosto
O custo de vida das famílias em Florianópolis teve aumento de 0,11% em agosto de 2025, segundo o ICV (Índice de Custo de Vida) divulgado pelo Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Udesc, com apoio da Fundação Fesag.
energia elétrica impactou o bolso dos florianopolitanos
