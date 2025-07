De 36 mil para 3 mil: casos de dengue em Itajaí reduzem em mais de 90% neste ano Município também teve queda de 87% nas mortes e segue em alerta mesmo no inverno ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, apresentou uma redução de 90,8% nos casos de dengue em relação ao ano anterior. No ano de 2024, até o final do mês de junho, foram confirmados 36.280 casos de dengue. Já no ano de 2025, neste mesmo período, foram confirmados 3.341 casos da doença. Além disso, o número de mortes pela doença neste período também teve uma redação de 87,2%. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a dengue em Itajaí!

Leia Mais em ND Mais:

‘Jamais tive vergonha’, diz jovem de SC que atendia em lanchonete para se formar em Medicina

Brusque demite português Filipe Gouveia após sequência ruim na Série C

Homem é flagrado dormindo dentro de bueiro durante abordagem em Blumenau