De Férias com o Ex expulsa participante por ameaça de morte e homofobia A produção do reality decidiu expulsar o participante após comportamentos inadequados ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 10h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A nova temporada do De Férias com o Ex Caribe VIP começou há pouco tempo, mas já deu o que falar. O influenciador Aryan Almeida participou do programa, mas acabou sendo expulso por fazer comentários homofóbicos e até ameaçar outras pessoas de morte.

Para saber mais sobre essa polêmica e as consequências da expulsão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Criciúma vence o Bragantino e larga em vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Motorista é indiciado por atropelamento que matou professora em SC

Florianópolis declara estado de emergência após aumento de casos de doenças respiratórias