De hobby a sucesso: a marca de moda feminina de SC que conquistou o mundo

Quando a empreendedora de moda feminina de Chapecó, no Oeste catarinense, Valentina Lang tinha apenas 17 anos, não imaginava que o que começou como um simples hobby viraria uma verdadeira revolução. Hoje, sua marca, a VL, é uma empresa que reúne mais de 20 mulheres, produzindo mensalmente 4 mil peças de moda feminina para clientes do Brasil e até do exterior.

