De problemas financeiros a falta de sexo: saiba principais causas de divórcio entre casais Pesquisa publicada pelo Journal of Social and Personal Relationships mostra fim das relações ocorre por problemas que são percebidos... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 16/02/2025 - 09h46 )

O número de separações entre casais cresceu durante a pandemia de covid-19 no Brasil. Fatores como falta de dinheiro, de diálogo e até de vida sexual ativa estão entre as principais causas de divórcio, e fizeram com que 420 mil casais se separassem em 2022. Os dados fazem parte do levantamento mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para entender melhor as razões por trás desse aumento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

