Debate em Criciúma: candidatos confirmados para o ND Mais O debate ND Mais com os candidatos à Prefeitura de Criciúma acontece nesta terça-feira (3), a partir das 21h ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 18h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h12 ) ‌



Os seis candidatos a prefeito de Criciúma confirmaram presença no debate ND Mais, nesta terça-feira (3), a partir das 21h. A transmissão ocorre em tempo real pelo ND Play.

