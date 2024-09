Debates que moldam o futuro: uma análise do Voto+ Como definir as regras de um debate? O que observar na hora de acompanhar o jogo de perguntas e respostas entre os candidatos? Upiara... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No sexto episódio do VOTO+, o comentarista político do Grupo ND, Upiara Boschi, recebe três convidados especiais para analisar a repercussão dos debates regionais, promovidos pelo Grupo ND, e as eleições municipais. Paulo Rolemberg, colunista do Jornal ND, fez sua análise crítica sobre os eventos políticos; Vanessa da Rocha, gerente de Dados do Grupo ND, abordou uma perspectiva detalhada da cobertura jornalística; e Sabrina Aguiar, apresentadora do Balanço Geral Joinville, compartilhou sua visão sobre a influência dos debates na opinião pública.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Trânsito em Navegantes: BR-470 terá bloqueio temporário durante desmonte de pedra

• Podcast Voto+: uma análise dos debates promovidos pelo Grupo ND

• Congresso Brasileiro de Contabilidade: diversidade, influência digital e IA marcam segundo dia