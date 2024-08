Decisão da Justiça Federal Impacta Aeroporto de Joinville A Justiça Federal negou, no último dia 21 de agosto, um pedido de reintegração de posse de uma área dentro do aeroporto de Joinville... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h21 ) ‌



A Justiça Federal negou, no último dia 21 de agosto, um pedido de reintegração de posse de uma área dentro do aeroporto de Joinville, no Norte de Santa Catarina, que é ocupada por uma associação esportiva. A decisão é da juíza Roberta Monza Chiari, da 2ª Vara Federal da cidade.

