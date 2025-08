Deixou saudades? Zagueiro ex-Avaí e Figueirense se aposenta aos 37 anos Zagueiro com passagens tanto por Avaí como por Figueirense, Dirceu anunciou a aposentadoria do futebol aos 37 anos ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 02h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LUIZ HENRIQUE

A carreira do zagueiro Dirceu Wiggers chegou ao fim. O agora ex-jogador com passagens por Avaí e Figueirense, além e outros clubes, anunciou a aposentadoria do futebol. Aos 37 anos, Dirceu decidiu fechar o ciclo como jogador em uma carreira que começou na base do Coritiba, em 2005. Ele estreou no profissional três anos depois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a trajetória de Dirceu no futebol!

Leia Mais em ND Mais:

Bombeiros ampliam buscas por jovem desaparecido no Rio Mampituba com apoio gaúcho

Catarinense desiste de guerra na Ucrânia após chegar no país: ‘Não pagavam o prometido’

Prefeita vira ‘atriz’ para divulgar novo serviço de saúde em cidade de SC