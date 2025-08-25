Depois do ‘veranico’ e das fortes chuvas no fim de semana, como fica o tempo em SC? Uma nova frente fria deve trazer instabilidade ao longo da semana, com previsão de dias chuvosos; confira a previsão do tempo em SC... ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após um ‘veranico’ no sábado, com altas temperaturas registradas no estado, o domingo foi intenso para cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina. A chuva persistente causou estragos em diferentes localidades catarinenses. E é bom estar atento, pois uma nova frente fria deve trazer instabilidade para a previsão do tempo em SC nesta semana, com dias chuvosos e mínimas de até 5ºC, segundo a Defesa Civil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões para esta semana!

Leia Mais em ND Mais:

Deputado Nikolas Ferreira participa de evento em SC e afirma: ‘Nenhum juiz vai me calar’

Trio com menores de idade rouba carro durante corrida de aplicativo em SC

Empresária de SC presa na Operação Mensageiro deixa a prisão após habeas corpus