Depois do ‘veranico’ e das fortes chuvas no fim de semana, como fica o tempo em SC?
Uma nova frente fria deve trazer instabilidade ao longo da semana, com previsão de dias chuvosos; confira a previsão do tempo em SC...
Após um ‘veranico’ no sábado, com altas temperaturas registradas no estado, o domingo foi intenso para cerca de 50 cidades da Serra, do Litoral Sul e do Meio-Oeste de Santa Catarina. A chuva persistente causou estragos em diferentes localidades catarinenses. E é bom estar atento, pois uma nova frente fria deve trazer instabilidade para a previsão do tempo em SC nesta semana, com dias chuvosos e mínimas de até 5ºC, segundo a Defesa Civil.
