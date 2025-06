Deputada de SC quer excluir da Lei do Racismo artigos usados para condenar humorista Léo Lins Léo Lins foi condenado pela Justiça Federal a oito anos e três meses de prisão por piadas preconceituosas; deputada cita "risco concreto... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h57 ) twitter

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) propôs, na última quinta-feira (5), um projeto de lei para mudar a legislação que pune o racismo no Brasil. Conforme o texto do PL 2725/25, o objetivo é revogar artigos que geraram a condenação do comediante Leo Lins, punido com prisão e multa milionária.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

