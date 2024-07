ND Mais |Do R7

Deputado anuncia datas das convenções municipais do Republicanos em SC O deputado federal Jorge Goetten, presidente do Republicanos em Santa Catarina, anunciou uma resolução da Executiva Estadual do partido...

O deputado federal Jorge Goetten, presidente do Republicanos em Santa Catarina, anunciou uma resolução da Executiva Estadual do partido estabelecendo que as convenções partidárias das executivas municipais serão realizadas nos dias 4 e 5 de agosto de 2024.

