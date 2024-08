Desafio à vista: JEC Futsal enfrenta o Praia Clube em busca da liderança Com 10 vitórias consecutivas e dependendo apenas de si para garantir a liderança na primeira fase, JEC Futsal tem desafio difícil em... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h21 ) ‌



Vice-líder, com 10 vitórias consecutivas e com a chance de terminar a primeira fase na liderança. É assim que o JEC Futsal entra em quadra neste sábado (31), às 18h, em Uberlândia, contra um adversário fortíssimo em sua casa. O Praia Clube está invicto diante do seu torcedor e tem, ainda, a melhor defesa da Liga Nacional.

