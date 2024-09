Desaparecimento de atriz: polícia descarta crime em investigação Maidê ficou desaparecida por três dias e foi encontrada desacordada em um quarto de hotel ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 20h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 20h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As investigações descartaram a possibilidade de crime no desaparecimento da atriz Maidê Mahl, conhecida por protagonizar Elke Maravilha, na série da Disney +, “O Rei da TV”. As informações foram dadas pela delegada Ivalda Aleixo, do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em entrevista à CNN.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia esclarece que não há indícios de crime no caso da atriz Maidê Mahl

• Oficial da Cavalaria cai de cavalo e morre durante desfile de 7 de Setembro em SP

• Anielle, Haddad e outros ministros não comparecem no desfile de 7 de Setembro em Brasília