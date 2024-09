Desarticulação de organização criminosa em SC resulta em 46 prisões Ao todo, 55 pessoas foram indiciadas na operação Anjo Negro, deflagrada em Campos Novos, no Meio-Oeste; sete pessoas estão foragidas... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 15h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h12 ) ‌



Cinquenta e cinco pessoas foram indiciadas e 46 presas com a conclusão, na quarta-feira (4), do inquérito policial da Operação Anjo Negro, que desarticulou uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e associação ao tráfico, dentro e fora de instituições penais, que atuava em diversas cidades de Santa Catarina.

