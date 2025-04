Desconto indevido do INSS: confira se você foi afetado e o que fazer para cancelar Milhões de aposentados e pensionistas podem ter sofrido desconto indevido do INSS referente a mensalidades associativas; saiba se você... ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 04h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem ficar atentos a possíveis débitos não autorizados em seus benefícios. O desconto indevido do INSS, referente a mensalidades de associações ou sindicatos, já gerou mais de 1 milhão de reclamações, conforme dados do próprio instituto.

Saiba mais sobre como verificar e cancelar esses descontos indevidos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Sobre o que Trump e Zelensky conversaram em reunião antes do funeral do Papa Francisco?

Médico é afastado após morte de recém-nascido em hospital de SC

Velório do Papa Francisco: Vaticano divulga imagens da cerimônia privada; veja as fotos