Descubra a cenografia do camarote Spaten na Oktoberfest Blumenau Nova edição da Oktoberfest Blumenau acontece de 9 a 27 de outubro, no Parque Vila Germânica ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 22h01



Outubro está chegando e com ele inicia o evento mais esperado da região, a Oktoberfest Blumenau. Presença marcada na maior festa alemã das Américas, a Spaten terá atrações musicais de peso em seu camarote, que contará com um design que explora as raízes da marca.

