Descubra as Melhores Atrações Gratuitas em Joinville Neste Fim de Semana! Ainda não sabe o que fazer neste fim de semana em Joinville? Então, fique de olho, pois a agenda cultural da cidade do Norte catarinense... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 01h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ainda não sabe o que fazer neste fim de semana em Joinville? Então, fique de olho, pois a agenda cultural da cidade do Norte catarinense está repleta de atrações no sábado (17) e no domingo (18).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Disputas pelas prefeituras de SC atraem deputados federais e estaduais

• São José tem 180 dias para abrir novas vagas em creches e pré-escola, determina Justiça

• Bombeiros alertam para falhas estruturais e elétricas na antiga rodoviária de Florianópolis