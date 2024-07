Descubra as ruas mais perigosas de Florianópolis em 2022 e 2023 Em meio a passos apressados e bolsas coladas ao corpo, três ruas do Centro de Florianópolis estão entre as cinco com mais furtos... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 08h53 ) ‌



Em meio a passos apressados e bolsas coladas ao corpo, três ruas do Centro de Florianópolis estão entre as cinco com mais furtos e roubos na capital em 2022 e 2023. Um levantamento exclusivo, obtido pelo ND Mais via LAI (Lei de Acesso à Informação), apontou quais bairros e quais ruas mais perigosas de Florianópolis em relação a esses tipos de crimes nos últimos dois anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

