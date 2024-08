Descubra o Novo Plural POPcast: O Podcast que Celebra a Cultura! Pessoas! Venho compartilhar essa novidade que foi pensada para vocês. Acabamos de estrear na plataforma ND Play o Plural POPcast,... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pessoas! Venho compartilhar essa novidade que foi pensada para vocês. Acabamos de estrear na plataforma ND Play o Plural POPcast, projeto do jornalista e grande chapa Marcelo Mancha, um espaço para tratar de cultural pop, seja na região, no estado, no país, no mundo e nos multiversos das artes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Após mudanças de data, estreia do JEC na Copa Santa Catarina é oficializada

• Agora temos um podcast! Ou melhor: O Plural POPcast!

• 8 vantagens de estudar para concursos públicos usando PDF