Descubra os brasileiros que desafiam Cristiano Ronaldo na liga saudita Jogadores brasileiros se destacam na Saudi Pro League e competem diretamente com Cristiano Ronaldo ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 17h24 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h24 ) ‌



A Saudi Pro League é a principal competição do futebol saudita e reúne diversos craques do futebol mundial. Ao longo dos últimos anos, contratações como a de Cristiano Ronaldo fizeram com que os fãs desse esporte passassem a acompanhar partidas dessa liga.

