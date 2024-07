Descubra os Melhores Eventos de Sexta em Floripa! Aproveite para conferir algumas das boas dicas de eventos que estão rolando em Floripa nesta última sexta-feira do mês: jazz no Santa... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 14h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h23 ) ‌



Aproveite para conferir algumas das boas dicas de eventos que estão rolando em Floripa nesta última sexta-feira do mês: jazz no Santa Mônica, rock do Oeste, exposições, cinema de graça, show de ex-Legião Urbana em São José, Virada Cultural Antonieta de Barros e “raprockandrollpsicodeliahardcoreragga”!

Nossa agenda cultural está só começando…

