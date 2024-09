Desempenho impressionante de atleta joinvilense nas Paralimpíadas de Paris O atleta Edenilson Floriani, de 34 anos, ficou a apenas dois centímetros de sua melhor marca ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 23h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 23h50 ) ‌



O atleta Edenilson Floriani, natural de Joinville, encerrou sua participação nas Paralimpíadas de Paris 2024 com a quarta colocação no arremesso de peso. A prova ocorreu neste sábado (7), e Floriani, de 34 anos, ficou a apenas dois centímetros de sua melhor marca e do recorde das Américas.

