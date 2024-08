Despedida de Silvio Santos: Cerimônia Simples em Respeito ao Legado A morte do apresentador e empresário Silvio Santos comoveu o país neste sábado (17) em São Paulo. A família revelou que respeitará... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 21h56 ) ‌



A morte do apresentador e empresário Silvio Santos comoveu o país neste sábado (17) em São Paulo. A família revelou que respeitará a vontade do apresentador com uma cerimônia judaica.

