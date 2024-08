Despedida Triste: Figueirense Cai na Série C Melancólico. Assim foi o fim do Figueirense na Série C 2024. O Furacão do Estreito fez uma péssima exibição diante do Volta Redonda... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 23h21 (Atualizado em 24/08/2024 - 23h21 ) ‌



Melancólico. Assim foi o fim do Figueirense na Série C 2024. O Furacão do Estreito fez uma péssima exibição diante do Volta Redonda no Rio de Janeiro, contou com uma infelicidade do zagueiro Thomás Kayck e se despediu da competição com derrota por 1 a 0.

