Despedidas e Novidades: Exposições Imperdíveis no MESC Atenção para a programação desta semana com despedidas e chegadas no MESC, o Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis. Teremos... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h14 )



Atenção para a programação desta semana com despedidas e chegadas no MESC, o Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis. Teremos na sexta-feira (02) a abertura da exposição “Um dia, um olhar”, do artista visual Décio Soncini.

