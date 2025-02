Detento foge da penitenciária, se esconde em manguezal e mobiliza policiais em Florianópolis Fuga ocorreu por volta das 15h desta quinta-feira (30) e mobilizou as forças de segurança da cidade, que cercaram o manguezal do Itacorubi... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 30/01/2025 - 22h26 ) twitter

Um detento fugiu da penitenciária de Florianópolis, no bairro Agronômica, por volta das 15h desta quinta-feira (30) e se escondeu no manguezal do Itacorubi, próximo à Avenida da Saudade. A fuga mobilizou agentes da Polícia Penal e da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), que cercaram a região do esconderijo e trabalham na recaptura.

Para mais detalhes sobre essa fuga e a mobilização das forças de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

