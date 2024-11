Dia D da campanha Outubro Rosa mobiliza UBSs em Criciúma Unidades Básicas de Saúde da cidade estarão abertas, das 8h às 17h, para a realização de exames ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado (19), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, estarão abertas das 8h às 17h para a realização do dia “D” da campanha Outubro Rosa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• UBSs de Criciúma promovem Dia D da campanha Outubro Rosa neste sábado

• Homem é condenado por homicídio após assassinar companheira com 29 facadas em SC

• Menino superdotado de 2 anos é o brasileiro mais jovem a entrar em sociedade mundial de alto QI



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.