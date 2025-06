‘Diaba Loira do CV’ é de SC e foi vítima de tentativa de feminicídio em 2022 Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, está foragida; no dia 3 de junho, ela atirou contra policiais no RJ ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h15 ) twitter

Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como “Diaba Loira” no Rio de Janeiro, é natural de Tubarão. No dia 3 de junho, a mulher, que integra o CV (Comando Vermelho), foi vista trocando tiros com a Polícia Militar da capital fluminense. Desde então, ela está foragida.

