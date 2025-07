Discussão termina com jovem gravemente ferido após ataque com motosserra em SC Agressão aconteceu em Jacinto Machado, no Extremo Sul do estado, na manhã desta terça-feira (8) ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 04h17 ) twitter

Um jovem, de 22 anos, foi agredido nos braços com uma motosserra em Jacinto Machado, no Extremo Sul de Santa Catarina, nesta terça-feira (8). Segundo a Polícia Civil, a motivação seria uma discussão entre dois homens, entre eles, o que ficou gravemente ferido. “As informações repassadas para a Polícia Civil dão conta de que a vítima, que trabalha com corte de eucaliptos, teria contratado dois indivíduos para auxiliá-la numa plantação, realizando cortes de madeira. Ao chegar no local, houve um desentendimento com um desses rapazes“, pontuou o delegado que investiga o caso, Lucas Fernandes.

