'Disk drogas'? Casal que entrega cocaína em Itajaí e região é preso PMs de Navegantes e Balneário Camboriú receberam denúncias sobre suposto 'disk drogas' na região ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h05 )

Um homem, 37 anos, e uma mulher, 36 anos, foram presos na noite da última terça-feira (18) suspeitos de realizar um serviço “disk drogas”, que consiste no tráfico dos entorpecentes mediante entregas em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, e região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a prisão e as investigações em andamento!

