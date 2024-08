Disparos em Posto de Gasolina: Homem é Detido em Festa Familiar Na noite de sábado (17), um homem foi detido após disparar várias vezes contra a loja de conveniência de um posto de gasolina localizado... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h46 ) ‌



Na noite de sábado (17), um homem foi detido após disparar várias vezes contra a loja de conveniência de um posto de gasolina localizado na SC-410, em Canelinha, na Grande Florianópolis. O incidente ocorreu por volta das 20h30 no posto Sonho Meu, onde o alvo do atirador seria um homem que estava no banheiro da conveniência. Ninguém ficou ferido.

