Distúrbio genético: conheça doença rara que matou príncipe de Luxemburgo aos 22 anos A doença mitocondrial POLG é difícil de ser diagnosticada e só foi descoberta quando o príncipe de Luxemburgo tinha 14 anos ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h25 )

O príncipe de Luxemburgo Frederik morreu no dia 1º de março, em Paris, após uma batalha contra um raro distúrbio conhecido como doença mitocondrial POLG. A notícia de sua morte foi anunciada no site da Fundação POLG, que Frederik criou em 2022. Ele tinha 22 anos de idade.

Para saber mais sobre essa doença rara e a história do príncipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

