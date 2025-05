Do limão à limonada? Virginia lança promoção após depoimento em CPI Influenciadora saiu do Senado e logo anunciou descontos em sua marca de maquiagem, a WePink ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 07h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 07h06 ) twitter

Pouco tempo após prestar depoimento na CPI das Bets, nesta terça-feira (13), a influenciadora Virgínia Fonseca retomou sua rotina nas redes sociais com uma ação publicitária. Em seu perfil no Instagram, ela anunciou promoções de sua marca de cosméticos, a WePink.

