Do luxo à tornozeleira: Ianka Cristini reaparece nas redes sociais sete meses após prisão em SC
Influenciador Ianka Cristini, presa em Balneário Camboriú, volta às redes com discurso de saúde mental e família
A influenciadora Ianka Cristini, presa no dia 14 de janeiro deste ano durante uma operação contra jogos de azar em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, retornou às redes sociais nesta quinta-feira (28). No vídeo descontraído publicado, é possível visualizar uma tornozeleira eletrônica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!
