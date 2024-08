Doação Histórica: Antigo Fórum de Chapecó Agora Pertence ao TJSC O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) aprovou a doação do prédio do antigo fórum de Chapecó. A decisão foi em sessão na manhã... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h41 ) ‌



O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) aprovou a doação do prédio do antigo fórum de Chapecó. A decisão foi em sessão na manhã de quarta-feira (21). O espaço abrigou o fórum até 1998 e fica localizado na avenida Nereu Ramos, no centro da cidade.

