Documentário Imperdível: A História de Guga Kuerten Chega à Disney+ Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, o brasileiro Guga Kuerten vai ter sua vida e carreira no tênis documentada pela... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 22h43 (Atualizado em 19/08/2024 - 22h43 ) ‌



Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, o brasileiro Guga Kuerten vai ter sua vida e carreira no tênis documentada pela Disney+. O documentário será lançado no dia 10 de setembro.

