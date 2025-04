Dólar abre segunda-feira em alta em meio à ‘guerra de tarifas’ Moeda americana teve elevação impulsionada pela guerra de tarifas comerciais deflagrada por Trump; queda das commodities joga contra... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h46 ) twitter

O valor do dólar hoje, segunda-feira (7), voltou a subir e abriu a semana com a cotação da moeda em alta. Conforme monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, o dólar à vista estava cotado em R$ 5,87. Na sexta-feira (4), a moeda fechou em R$ 5,83. O resultado é reflexo dos temores por uma recessão mundial após o “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

