Dólar fecha em queda nesta segunda (19), com rebaixamento de nota de crédito dos EUA Moeda norte-americana cai após rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos na agência Moody’s; maior economia do mundo saiu... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h37 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta segunda-feira (19), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,68. Na sexta-feira (16), o fechamento ficou em R$ 5,66.

Para mais detalhes sobre a desvalorização do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

